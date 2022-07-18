مصرع طفل صدمته سيارة بإحدى قرى العياط في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به في إحدى قرى العياط بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة بطفل في إحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 15 عاما، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.