مصرع طفل بسبب سقوطه من أعلى سطح منزله في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمركز الدلنجات في البحيرة. كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين وصول "آدم ا.ع"، يبلغ من العمر عامين، مقيم دائرة مركز الدلنجات، جثة هامدة إلى المستشفى العام، ادعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.



وبسؤال أسرة المجنى عليه، أكدت أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى المنزل أثناء لهوه ولعبه وعدم اتهام اى شخص بالتسبب فى ذلك.



تم نقل جثة الطفل إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.



