مصرع طفلين غرقا بطما شمالى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفلان مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام فى نهر النيل بقرية العتامنة التابعة لمركز طما شمالى سوهاج، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة حول أسباب الوفاة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بغرق طفلين بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما وتم إنتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والرائد أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوفاة محمد. س ر 14 سنه ونجل عمه محمود. م. ر 15 سنة غرقا بناحية قرية العتامنة دارة المركز.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى طما المركزى وتم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.