مسؤول أمنى عراقى: نشاط مكثف للبحث والتفتيش عن الإرهابيين فى الطارمية

أ.ش.أ

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق اللواء سعد معن، استمرار عمليات البحث والتفتيش عن العناصر الإرهابية في بساتين الطارمية.

وقال اللواء معن ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الإثنين ـ "إن هناك نشاطا مكثفا من قبل عمليات بغداد وقوات الحشد الشعبي في الطارمية للقضاء على العناصر الإرهابية".

من جهته، أوضح قائد الفرقة السادسة بالجيش العراقي اللواء الركن عماد المالكي، أن العمليات الأمنية مستمرة في الطارمية، مؤكدا عزم الجيش العراقي القضاء على جميع الإرهابيين المختبئين في بساتين الطارمية.

كانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت أمس الأحد مقتل إرهابي في منطقة البو حمد شهاب بالطارمية شمالي العاصمة العراقية (بغداد).

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة شخصين؛ إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن شخصين أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفتهما قرب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، ولم يشر المصدر إلى المزيد من التفاصيل.