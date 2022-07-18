مد باب التقديم بمراكز الثقافة الإسلامية بأوقاف شمال سيناء حتى 20 يوليو

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء، استقبال طلبات التقديم بمراكز الثقافة الإسلامية بأوقاف شمال سيناء حتى 20 يوليو، وقال الشيخ ابراهيم جمعة ، مدير اوقاف شمال سيناء، إنه تم مدّ باب التقديم لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023، بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف حتى 20 / 7 /2022م ، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

وأضاف أنه على الراغبين فى الإلتحاق تقديم الملف يدويا إلى مركز العريش بإدارة اوقاف شرق العريش بالضاحية ‏‪ ت /‏‪0100 243 6866‬‏، و التقديم بمركز بئر العبد بإدارة اوقاف بئر العبد ت/‏‪0101 887 6395‬‏، وفى مناطق وسط سيناء بمركز الحسنة بإدارة اوقاف الحسنة ت /‏‪0106 162 5167‬‏.

كما أضاف أنه يمكن تقديم الملف بإدارة الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء بضاحية السلام بالعريش ت/‏‪0120 012 3313‬‏.

وأشار مدير اوقاف شمال سيناء، غلى أن وزير الأوقاف قرر اعفاء جميع المتقدمين الجدد للإلتحاق بمراكز الثقافة الاسلامية بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام (و التقديم بالمجان ).

واوضح أن نظام الدراسة عامان، وسيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية .