وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن الاحتجاجات التي شارك فيها بشكل كبير عدد من العاملين في مجال توصيل الطعام الذين يستقلون دراجات هوائية وبخارية أدت إلى توقف حركة المرور في كلا الاتجاهين على أحد الجسور الرئيسية في العاصمة (بودابست) على نهر الدانوب.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن العديد من المتظاهرين هم من رواد الأعمال المستقلين الذين تأثروا بالتغييرات التشريعية التي أقرها البرلمان المجري الأسبوع الماضي والتي يعتقدون أنها ستؤدي إلى زيادات ضريبية كبيرة أو فقدان العمل.

وقد اتخذت موجة التظاهرات طابعا مناهضا للحكومة بشكل متزايد منذ أن بدأت في 12 يوليو الجاري.. وفي كل ليلة تقريبا، تحدى آلاف المتظاهرين الشرطة وساروا وسط (بودابست) وأغلقوا الطرق والتقاطعات الرئيسية وطالبوا بالتراجع عن القانون.

