اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 02:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:59 ص
محافظ كفر الشيخ يوجه بحسن معاملة المرضى وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم زيارة محافظ كفر الشيخ للمستشفى العام
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبليشى، نائب محافظ كفر الشيخ، فى جولة مفاجئة لمستشفى كفر الشيخ العام، مساء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجها بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم.

 

كما وجه بأن يكون هناك مرافق واحد فقط للمريض، لإتاحة الراحة التامة للمرضى، دون ازعاجهم، كما اطمأن من المرضى على الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجها الشكر للأطقم الطبية، محذراً من التهاون فى منح كل الرعاية الطبية للمرضى وحسن معاملتهم.

 

 
تفقد اقسام المستشفى
تفقد أقسام المستشفى

جانب من زيارة المحافظ
جانب من زيارة المحافظ

زيارة محافظ كفر الشيخ للمستشفى العام
زيارة محافظ كفر الشيخ للمستشفى العام

مستشفى كفر الشيخ العام
مستشفى كفر الشيخ العام

مستشفى كفر الشيخ بالمستشفى العام
مستشفى كفر الشيخ بالمستشفى العام

مناقشة المحافظ للمواطنين
مناقشة المحافظ للمواطنين
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مستشفى

خدمات طبية

أطقم طبية

مستشفى عام





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة