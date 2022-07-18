محافظ كفر الشيخ يوجه إلى حسن معاملة المرضى وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبليشى، نائب محافظ كفر الشيخ، فى جولة مفاجئة لمستشفى كفر الشيخ العام، مساء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجها بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم.

كما وجه بأن يكون هناك مرافق واحد فقط للمريض، لإتاحة الراحة التامة للمرضى، دون ازعاجهم، كما اطمأن من المرضى على الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجها الشكر للأطقم الطبية، محذراً من التهاون فى منح كل الرعاية الطبية للمرضى وحسن معاملتهم.