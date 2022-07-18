محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على موقف سيارات الأجرة، بغرب وشرق مدينة كفر الشيخ " الموقف الجديد والموقف القديم، والمواقف غرب المدينة ، للاطمئنان على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، رافقه خلالها المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف.



وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب الجديدة وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، مؤكداً أنه تم نشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بجميع أنواعها بالمحافظة علي الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.



واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين بالمواقف و ناشدهم بالاتصال بغرفة عمليات المحافظة أو الإبلاغ عن أي مخالفة من قبل السائقين على الصفحة الرسمية للمحافظة " محافظة كفر الشيخ".



ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور للتواجد اليومي علي مدار الساعة بجميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين ، مؤكدا أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة ، حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات ، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا الي جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الخط الساخن للمحافظة 140 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات 0473220792.





الاستماع لشكوى المواطنين



الإطمئنان على الالتزام بالتعريفة المقررة



التشديد على التزام السائقين بالتعريفة المقررة



جانب من اعمال التفقد



جانب من تفقد المواقف



متابعة وضع الملصقات



محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف السيارات