محافظ كفر الشيخ يتابع شكاوى المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، لشكاوى المواطنين، من عدم التزام عدد من السائقين بالتعرفة الجديدة التى تم الإعلان عنها، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الغير ملتزمين، جاء ذلك خلال تفقده لغرفة الأزمات ومتابعة تلقى الشكاوى، بحضور نصر عبدالهادي، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجولات التى يقوم بها وتواجد رؤساء المدن بمواقف سيارات الأجرة، يتم من خلالها التعرف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومناقشة المواطنين فى ذلك، إضافة مناشدتهم بالإبلاغ عن غير الملتزمين، بشرط ذكر رقم السيارة والواقعة، لبحث الشكاوى، واتخاذ القرار المناسب ضد المخالفين وغير الملتزمين، موجها الشكر للسائقين الملتزمين بالتعريفة المقررة، والتى تراوحت ما بين 5% لـ7%.

كما أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جولة ميدانية مسائية بالمواقف، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتى تم اعتمادها بعد تحريك أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضى وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، بعد جولته الصباحية بالمواقف الخمسة غرب وشرق العاصمة.

تضمنت الجولة التى رافقه خلالها المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف، تفقد موقف سيارات الأجرة الجديد " القاهرة وطنطا" و الموقف القديم" لكل المحافظات والمراكز، لمتابعة خلالها على التزام المواقف بوضع لافتات تتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة ووضع ملصقات على سيارات الأجرة تشير إلى سعر الأجرة وخط السير.

وحرص محافظ كفر الشيخ على التواصل مع السائقين والمواطنين، للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة التى أعلنت عنها المحافظة و خطوط السير، مؤكداً أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى محاولة للتلاعب برفع الأجرة عن التسعيرة المقررة، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أى شكاوى فى هذا الخصوص.