محافظ كفر الشيخ يتابع جولات رؤساء المدن على مواقف السيارات ومحطات الوقود.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الجوالات التي وجه بها رؤساء المدن ونوابهم منذ الصباح الباكر، اليوم الإثنين، على مواقف السيارات، لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بتطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها، مناشدا المواطنين المشاركة في الحملة التي أطلقها" خليك ايجابي" للإبلاغ عن أي مخالفة تصدر من السائقين خاصة بالتعريفة المقررة، والتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على الرقمين 114 و 0473220792

وأثنى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على المتابعة صباح اليوم من قبل رؤساء مدن بيلا، ومطوبس، والحامول، وسيدي غازي، وسيدي سالم، وبلطيم ودسوق، وبقية المدن، موجها بالاستمرار في المتابعة والتفقد.