اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع جولات رؤساء المدن على مواقف السيارات ومحطات الوقود.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:27 ص
محافظ كفر الشيخ يتابع جولات رؤساء المدن على مواقف السيارات ومحطات الوقود.. صور متابعة موقف مطوبس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الجوالات التي وجه بها رؤساء المدن ونوابهم منذ الصباح الباكر، اليوم الإثنين، على مواقف السيارات، لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ بتطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها، مناشدا المواطنين المشاركة في الحملة التي أطلقها" خليك ايجابي" للإبلاغ عن أي مخالفة تصدر من السائقين خاصة بالتعريفة المقررة، والتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على الرقمين 114 و 0473220792
 
 
وأثنى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على المتابعة صباح اليوم من قبل رؤساء مدن بيلا، ومطوبس، والحامول، وسيدي غازي، وسيدي سالم، وبلطيم ودسوق، وبقية المدن، موجها بالاستمرار في المتابعة والتفقد.
 
استقرار الوضع بمواقف بيلا
استقرار الوضع بمواقف بيلا

استقرتار بموقف مطوبس
استقرتار بموقف مطوبس

الاستقرار بموقف سيدي غازي
الاستقرار بموقف سيدي غازي

التواجد بموقف الحامول
التواجد بموقف الحامول

التواجد بوقف مطوبس
التواجد بوقف مطوبس

انتظام العمل بموقف بلطيم
انتظام العمل بموقف بلطيم

تفقد موقف مطوبس
تفقد موقف مطوبس

تواجد السيارات ببيلا
تواجد السيارات ببيلا

متابعة المواقف ببيلا
متابعة المواقف ببيلا

متابعة موقف الحامول
متابعة موقف الحامول

متابعة موقف مطوبس
متابعة موقف مطوبس

متبغعة موقف الحامول_1
متبغعة موقف الحامول_1

موقف بلطيم
موقف بلطيم

موقف مطوبس_1
موقف مطوبس_1

وضع استكيرات
وضع استكيرات

 


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