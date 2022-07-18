محافظ بورسعيد يلتقى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد وبحث المشكلات المتعلقة بالمشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كافة الموضوعات المتعلقة بالمشروع بمحافظة بورسعيد، مؤكداً على أن هناك جهودا متواصلة لتذليل أي معوقات تواجه مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت عددا كبيرا من الوحدات السكنية على مدار الـ7 سنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، وأصبحت المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، والمحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان، موضحاً أنه يتم تكثيف جهود جميع الجهات المختصة لبحث مشكلات الإسكان التعاوني وتذليل عقبات المشروع.