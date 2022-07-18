محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالعاصمة بحضور نوابه للمناطق الأربعة والسكرتير العام ووممثلى نقابة المهندسين، ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات المحافظة.

واستعرض الاجتماع ما تحقق من إنجازات، ودراسة كافة المعوقات وإيجاد حلول قانونية لها.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها .

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى استكملت أوراقها، وأن أى تأخير من قبل أصحاب الطلبات فى إستكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.