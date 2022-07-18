محافظ القاهرة: توسعة شارع زهراء المعادى لربط الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، استمرار أعمال تطوير وتوسعة شارع "زهراء المعادي"، ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة، والتي تقوم بها الدولة لتسهيل ربط محوري "الأوتوستراد وزهراء المعادى" بمحور "حسب الله الكفراوي"، الذى يربط المقطم والأسمرات بشرق القاهرة

وأكد محافظ القاهرة، أن الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة، لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة

كما شهد محافظ القاهرة، أعمال نقل الأشجار الموجودة بالشارع إلى شارع الخمسين بالبساتين، والتى تتم بأحدث معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ليتم زراعتها فى مكان آخر حفاظًا على الثروة الشجرية بالقاهرة.

يذكر أن محور حسب الله الكفراوي يشمل إنشاء 4 كباري بإجمالي أطوال 2.8 كيلو متر، و يعتبر محور الكفراوي شريانًا مروريًا حيويًا يسهم في القضاء على الزحام المروري ويربط 5 طرق، هي الأسمرات والقطامية والدائرى والأوتوستراد والمعادي.

كما يعد المحور من المشروعات القومية التي تعتبر نقلة نوعية في شبكة الطرق والكباري حيث انه يربط حي الأسمرات من الطريق الدائري حتى طريق الأوتوستراد بالمعادي بطول 6 كيلو مترات، كما يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كيلو متر وتطوير طرق قائمة بطول 2.8 كم .

ويهدف المحور لتخفيف الضغط المروري واختصار الوقت ومنع التكدس في المناطق ذات الكثافة العالية، وخاصة طريق الأوتوستراد والمعادي.