محافظ الدقهلية يحيل 51 محضر مخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق اسفرت عن تحرير 51 محضرا فى مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والمحلات والاسواق بمراكز المنصورة وبلقاس ومنية النصر والسنبلاوين ونبروه ودكرنس وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 12 محضر نقص وزن و5محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و1 محضر عدم وجود قائمة و1محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و12 محضر عدم اعلان عن الأسعار و5 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و3 محاضر تجميع سلع تموينية و3 محاضر سلع مجهولة المصدر و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و1 محضر تصرف فى سلع تموينية و2 محضر غلق المحل التموينى فى مواعيد العمل و1 محضر سلع بدون فواتير و2 محضر إعاقة الحملة عن أداء عملها و1، محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، وأضاف انه تم التحفظ على 1130 علبة سجائر و20 صفيحة جبنة و4 طن ردة و200 لتر سولار و15 شيكارة سماد نترات وكميات من السلع التموينية.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.