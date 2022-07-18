اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 01:50 م
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محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بوقف صرف المياه الجوفية على شاطئ "أبوتلات"

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:39 م
محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بوقف صرف المياه الجوفية على شاطئ "أبوتلات" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الاسكندرية- جاكلين منير

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أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، بيان رد على عدة شكاوى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ماسورة نزح مياه جوفية تصرف على شاطئ أبو تلات بنطاق حي العجمي، وهو الأمر الذى أثار استياء الكثير من رواد الشاطئ.
 
وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه بالفحص تبين إن عملية نزح المياه الجوفية بمنطقة أبو تلات تتم بهدف إنشاء محطة صرف صحى متكاملة لخدمة منطقة أبو تلات، نظرا لعدم وجود شبكة صرف صحى بها.
 
وبعد العرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمر بوقف صرف نزح المياه الجوفية بالبحر فورا واستخدام طرق بديلة. 

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

شاطئ ابوتلات

العجمى



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