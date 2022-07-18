محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بوقف صرف المياه الجوفية على شاطئ "أبوتلات"

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه بالفحص تبين إن عملية نزح المياه الجوفية بمنطقة أبو تلات تتم بهدف إنشاء محطة صرف صحى متكاملة لخدمة منطقة أبو تلات، نظرا لعدم وجود شبكة صرف صحى بها.

وبعد العرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمر بوقف صرف نزح المياه الجوفية بالبحر فورا واستخدام طرق بديلة.