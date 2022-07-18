محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود

وفي هذا الصدد؛ قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، بجولة تفقدية على عدد من المواقف على رأسها موقف الساعة والكيلو 21، وذلك للتأكد من الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة والاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب وعدم وجود أي استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب البانرات والملصقات بالمواقف والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.

جاءت الجولة بحضور اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، وجميع الجهات التنفيذية.

كما واصلت احياء الإسكندرية المتابعة الدورية لجميع المواقف ومحطات الوقود حيث تابع حي العامرية ثان حركه نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفه الجديده والتأكد ايضا من وضع الملصق الخاص بالاسعار الجديده والمتضمن خط السير المحدد والاجره المقرره بموقف الكافورى برج العرب وموقف القاهره ، موقف النوبارية ، موقف الجزائر

وواصلت عزة سعد رئيس حي وسط المرور علي جميع المواقف ومحطات البنزين، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ، وعدم استغلال رفع أسعار الوقود في إجراء زيادات مبالغة في الأسعار، أو تقسيم المسافات حيث تم المرور علي موقف محطة مصر ، ومواقف الحضرة القبلية ، بنزينة شامبليون والابراهيمية ، وتم الاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والإلتزام بالتعريفة المحددة وتعليق البانرات والملصقات، وانتظام حركة المركبات

وقام اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول متابعة جميع مواقف النقل الجماعي للاطمئنان علي حركه نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفه الجديده والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديده والمتضمن خط السير المحدد

ونفذت المهندسة سحر شعبان جولات ميدانية متعددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود ومتابعه الالتزام الكامل بالتعريفة الجديده شملت موقف القباري ومواقف بشاير الخير 3 ، 5 بطريق القباري السريع وذلك للتاكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديده وانتظام حركه نقل الركاب وعدم وجود اي استغلال من السائقين للمواطنين

وقام اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب متابعة مواقف النقل الجماعي للاطمئنان علي حركه نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفه الجديده والتاكد من وضع الملصق الخاص بالاسعار الجديده بمواقف برج العرب القديم ، قرية الغربنيات ، صينية بهيج ، مدينة برج العرب الجديدة

وشهد حي شرق برئاسة محارب هيلع جولات ميدانية مكثفة لمتابعة إلتزام المواقف بتطبيق التعريفة الجديدة تضمنت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمحيط محطة سيدي جابر وتفقد تطبيق التعريفة الجديدة والإلتزام بها.

وشن حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملات دوريه علي جميع محطات الوقود والمواقف للتأكد من تركيب البانرات والملصقات الخاصة بالتعريفه الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات على مدار اليوم للمتابعة المستمرة للمواقف، لرصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع المخالفين وذلك بمشاركة وليد علي مرسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالمحافظة، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.