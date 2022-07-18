اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 12:17 م
أكرم القصاص
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متابعة ميدانية على سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بمطروح

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:38 ص
متابعة ميدانية على سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بمطروح جانب من المتابعة الميدانية
فريق المحافظات

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود المحافظة في إحكام السيطرة ومنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين خاصة سيارات الأجرة  باحياء مدينة مرسي مطروح.

حيث  نظمت ادارة المواقف بمطروح  حملة تفتيش  على سيارات الاجرة بكورنيش مدينة مرسي مطروح ، ليلة أمس حتى صباح اليوم الإثنين، للتأكد من الإلتزام بخطوط السير المصرح بها لسيارات الأجرة على الكورنيش خلال موسم الصيف السياحى ومنع اى تجاوزات تؤثر على توافر وسائل المواصلات للمواطنين بالمناطق الأخرى، وكذلك  متابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة التى اقرتها المحافظة وفقا لقرار تحريك أسعار الوقود الاسبوع الماضى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع استغلال المواطنين.

وأوضح المهندس محمد القط مدير مواقف مطروح ان حملة التفتيش تمكنت من  ضبط 68 مخالفة خط سير.

وعدم إلتزام بخطوط السير المصرح بها   مما يؤثر على توفير وسائل المواصلات للمواطنين بالمناطق الأخرى،وإلزام السائقين بخطوط السير المحددة

 

جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة (1)
جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة 

 

جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة (2)
جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة

 

 

جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة (3)
جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة 

 

 

جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة (4)
جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة 

 

جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة (5)
جانل من المتابعة الميدانية على سيارات الأجرة 

 

متابعة ميدانية على سيارات الأجرة (1)
متابعة ميدانية على سيارات الأجرة

 

متابعة ميدانية على سيارات الأجرة (2)
متابعة ميدانية على سيارات الأجرة 

 

 

متابعة ميدانية على سيارات الأجرة (3)
متابعة ميدانية على سيارات الأجرة

 

 

متابعة ميدانية على سيارات الأجرة (4)
متابعة ميدانية على سيارات الأجرة 

 

متابعة ميدانية على سيارات الأجرة (5)
متابعة ميدانية على سيارات الأجرة

 


محافظة مطروح

متابعة ميدانية

سيارات الأجرة

التعريفة الجديدة للأجرة



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