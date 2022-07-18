ما مهام لجنة السياحة والآثار لاستعدادات فنادق شرم الشيخ لاستضافة COP 27؟

كتب محمد أسعد

شكلت وزارة السياحة والآثار، لجنة تتولى أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وستتولى هذه اللجنة ضمن أعمالها التفتيش على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وغيرها من المنشآت التى تتعامل مع السائحين بمدينة شرم الشيخ للتحقق من المستوى السياحى والصحى، وجودة الخدمات المقدمة بها، وكذلك التأكد من استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية للمؤتمر، وتطبيقها كافة الاشتراطات الصحية المتطلبة بالمطابخ وأماكن تداول الغذاء ووسائل الأمان والسلامة الصحية، وغيرها من الأعمال والاستعدادات الأخرى.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة المُشار إليها بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية المؤتمر.

اللجنة برئاسة محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعضوية عضوين من الإدارة، وممثلين عن كل من وزارتى الصحة والسكان، والبيئة، الهيئة العامة لسلامة الغذاء، محافظة جنوب سيناء، حسين حافظ المُشرف العام على مكاتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، وإسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتى المنشآت الفندقية والمنشآت والمطاعم السياحية.