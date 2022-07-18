اليوم السابع
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لن ندّخر جهدا لإنجاح قمة المناخ.. رسائل الرئيس السيسى من حوار بطرسبرج (إنفوجراف)

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:01 م
لن ندّخر جهدا لإنجاح قمة المناخ.. رسائل الرئيس السيسى من حوار بطرسبرج (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التقدير للمستشار أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، مشيدًا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. 

 
وأضاف الرئيس السيسى- خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار "بيترسبرج" للمناخ:" ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في إطار حوار بيترسبرج، وهو المحفل الذي أصبح على مدار السنوات الماضية أحد المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، ولحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف". 
 
رسائل الرئيس السيسى من حوار بطرسبرج فى ألمانيا
رسائل الرئيس السيسى من حوار بطرسبرج فى ألمانيا
كلمة الرئيس
كلمة الرئيس
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حوار بطرسبرج

الرئيس السيسى

قمة المناخ

برلين



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