لأول مرة.. علاج فرط التعرق لفتاة باستخدام تقنية التردد الحراري بمستشفى الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، يتم علاج فرط التعرق لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً باستخدام تقنية التردد الحراري لحقن العصب السمبثاوي، حيث أن العرق وسيلة الجسم لطرد السموم والتكيف مع البيئة المحيطة إضافةً إلى عدد من الوظائف الحيوية الأخرى، لكن يعاني البعض من فرط في نشاط الغدد العرقية لعدة أسباب، مما يؤدي إلى الإحراج الشديد إضافةً إلى التأثير على الحالة النفسية، ولذا ظهرت عدة طرق لعلاج فرط التعرق بعضها جراحي والبعض غير جراحي.

وأضاف الدكتور خلف عمر لـ"اليوم السابع"، أنه تم لأول مرة إجراء عملية علاج التعرق الزائد لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تعاني من زيادة التعرق بالأيدي والأرجل، وذلك باستخدام التردد الحراري وحقن العصب السمبثاوي المغذي للرجل (المتحكم في الغدد العرقية)، وهي من العمليات التي تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط، وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وإرشاد الأشعة للحصول على نتائج دقيقة، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير الخدمات المتقدمة بمستشفياتها.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه قد تمت العملية بنجاح وخرجت من المستشفى بعد العملية مباشرةً، وقد شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور أحمد سنبل استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى، والدكتور محمد على أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة فني تخدير شيماء علي، وقد اُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع، حيث يمكن الكشف بعيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة طب أسرة لسكنك والإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



