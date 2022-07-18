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كيف يقضى السياح الأوروبيون أوقات الترفيه الخاصة بهم داخل فنادق البحر الأحمر

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:00 ص
كيف يقضى السياح الأوروبيون أوقات الترفيه الخاصة بهم داخل فنادق البحر الأحمر السياح في البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يقضى السياح الأوروبيون أغلب أوقاتهم فى الفنادق المختلفة بمدن البحر الأحمر فى ترفيه واستمتاع وقضاء أغلب أوقات الإجازة فى لعب وسعادة، حيث أن هناك عدة فقرات ترفيهية رياضية وفنية يساعدهم فى تنفيذها فريق الإنيميشن داخل الفنادق.. تعرف على أشهر تلك الفقرات والرياضات المختلفة.

 

تشتهر داخل فنادق ومنتجعات البحر الأحمر عدة العاب ترفيهية معروفه منها الكرة المائية والتى ينظم فريقها أحد أعضاء فريق الترفيه فى الفندق وينظم اللاعبين لفريقين ويمارسون تلك اللعبة لساعات داخل حمامات السباحة، ويشارك فيها جنسيات مختلفة اوروبية وغير أوروبية وتستمر لوقت طويل

 

كذلك أيضا من ضمن الألعاب المعروفة فى الفنادق والتى يقضى وقت طويل الأجانب فى ممارستها كرة الطائرة على الشاطئ، وأيضا يشارك فيها أوروبيون من عدة دول، وكذلك لعبة البوتشى الشهيرة داخل الفنادق فضلا عن ممارسة الرقص الجماعي داخل حمامات السباحة بعد تكوين حلقات وممارسة الرياضة، كذلك لعب الأطفال على أغنية "مكارينا".

 

فيما يفضل الكثير من السياح ممارسة اليوجا فى فترات الصباح على شواطئ البحر الأحمر، ومنهم من يفضل الرياضة، وكذلك السباحة والالعاب المائية بشكل كبير، ويحاول السياح الاستمتاع بوقتهم فى سعادة حتى آخر اليوم

 

السياح-يستمتعون-في-الغردقة-
السياح-يستمتعون-في-الغردقة-

 

فقرات-رياضيط-وفنية-بحمامات-السباحة-
فقرات-رياضيط-وفنية-بحمامات-السباحة-

 

كرة-الطائرة-أهم-وسائل-الترفيه-
كرة-الطائرة-أهم-وسائل-الترفيه-

 

وسائل-الترفيه-المختلفة-بفنادق-الغردقة-
وسائل-الترفيه-المختلفة-بفنادق-الغردقة-

 

فقرات-الترفيه-بالفنادق
فقرات-الترفيه-بالفنادق

 

الكرة-المائية-وسيلة-ترفيه-للسياح-
الكرة-المائية-وسيلة-ترفيه-للسياح-

 


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