وقالت وزارة الخارجية الكورية، فى بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إنها قررت تمديد حظر السفر إلى 7 دول، ومناطق فى 3 دول، وهي الفلبين وروسيا وبلاروسيا لمدة 6 أشهر إضافية حتى يوم 31 يناير من العام المقبل، ويتم تطبيق حظر السفر على بعض المناطق الفلبينية بما فيها شبه جزيرة مامبوانجا، وسولو وباسيلان وجزيرة تاوي تاوي، وأيضا على طول خط الحدود مع المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا وهى روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وبريانسك بروسيا.

وأوضحت الوزارة أنها تعتقد أن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب، ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان، والمناطق المذكورة أعلاه.