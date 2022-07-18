"كواي" تتعاون مع مذيع الشارع أحمد رأفت لرعاية حلقة خاصة

تقرير خاص

- تهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على المواهب المصرية

أعلن تطبيق "كواي"، المنصة الرائدة عالميا في مجال مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، تعاونه مع "مذيع الشارع"، البرنامج الكوميدي الذي يقدمه أحمد رأفت، لرعاية حلقة حصرية يتم من خلالها إظهار القدرات الإبداعية لمختلف المواهب المصرية.

يتميز "مذيع الشارع" بتقديم المحتوى الكوميدي الذي يعكس واقع المجتمع المصري من خلال التفاعل مع الجمهور في شوارع القاهرة. مذيع الشارع لدية ملايين من المتابعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من أحمد رأفت أكثر الأشخاص تأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي.

ستتضمن الحلقة مقطعا خاصا تحت عنوان "موهبتك في 30 ثانية مع كواي" حيث سيتحدى أحمد رأفت المشاركين بالحلقة للكشف عن مواهبهم الخفية وإظهار إبداعاتهم خلال الحلقة وعلى تطبيق "كواي" لاحتضان المواهب الناشئة الساعية لتقديم المحتوى الهادف لتوسيع قاعدة مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بهم وابرازها للوصول إلى مستويات جديدة من الشهرة.

أعرب كريس زهو، المدير الاداري لشركة كواي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا عن اعجابة بمحتوي مذيع الشارع قائلاً: " أود ان اعبر عن إعجابي بالمحتوى الذي يقدمه مذيع الشارع وقدرته ليس فقط على رسم الفرحة والبهجة على وجوه الكثير من الناس، لكن أيضا على نقل الصورة الإيجابية الخاصة بالمجتمع المصري. كما أن توفير المحتوى الهادف لمستخدمينا والاحتفال بالنمو المستمر لتطبيق كواي في السوق المصري يعد أولوية قصوى لدينا، ولذلك تعاونا مع مذيع الشارع الذي يتميز بإبداعه المستمر وتأثيره الإيجابي على المجتمع العربي".

من جانبه، أوضح أحمد رأفت قائلاً: " أشعر بالسعادة بالشراكة مع كواي لتقديم هذه الحلقة الخاصة. لا يوجد مكان أفضل لإظهار الإبداع والتفرد وروح الدعابة التي يمتلكها المصريون من استخدام تطبيق كواي كونه إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأسرع نموا في العالم. لقد شاهدت بنفسي التأثير والتحول الكبير الذي يحققه كواي لصناع المحتوى، وإنه شرف كبير لي بأن أشارك في واحدة من معالم رحلتهم نحو النجاح".

ومن المقرر أن تندرج الحلقة ضمن حملة "كواي" التي تم إطلاقها يوم ١٤ من يوليو ٢٠٢٢ على التطبيق تحت هاشتاج #مواهب_كواي #KwaiTalent، لتمكين كبار صناع المحتوى - من جميع الفئات من الموسيقى إلى الموضة وصولا إلى الطهي والحرف الصناعية وإلى غير ذلك – من تشجيع متابعيهم على إظهار أفضل مواهبهم على منصة كواي. وفي المقابل ستعمل منصة كواي على تمكينهم في ظل استمرارهم في مشاركة شغفهم مع العالم للانتقال بمحتواهم إلى آفاق جديدة.

يهدف كواي من خلال هذا التعاون تحقيق مفهوم المجتمع السعيد الذي يتم فيه تبني فكرة التعبير عن الذات والخيال والطموح، بالإضافة إلى التزام كواي بامتلاكها فرص واعدة لصناع المحتوى عبر جميع المجالات والثقافات.

لمشاهدة مقتطفات من الحلقة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://s.kw.ai/u/nQEG3CKb