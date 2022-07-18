فرق بيطرى الأقصر تحصن المواشي وتجرى توعية للمواطنين حول الحمى القلاعية.. صور

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه تشمل تلك اللجان مايلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة الطود البيطرية برئاسة السيد الدكتور أيمن اوليت رئيس اللجنة ومدير إدارة الطود البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور إبراهيم رياض رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور أشرف جمال رئيس الوحدة البيطرية بالضبعية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة للوحدة البيطرية بالرزيقات -إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمود السيد).

وكذلك لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية، وإدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة كوثر عبد الغنى، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة اصفون البيطرية إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الوحدة البيطرية باصفون، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الشغب البيطرية إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمود السيد الطبيب بوحدة الشغب البيطرية، وعضوية كلا من الدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة نجوى ربيع والدكتورة ماري غطاس طبيبات الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة البغدادي البيطرية إدارة البياضية البيطرية برئاسة الدكتورة ياسمين ربيع رئيس الوحدة البيطرية بالبغدادى.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وتم توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية، وتوعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث:- "أعراض المرض على الحيوانات المصابة - أنواع الحيوانات القابلة للإصابة - طرق نقل المرض ومصادر العدوى -التوعية بطرق الوقاية من هذة الامراض الوبائية وطرق التحكم والسيطرة على المرض".