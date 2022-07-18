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غدا.. مصر للطيران تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:34 م
غدا.. مصر للطيران تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن حجاج
كتب محمود عبد الغنى

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تسير مصرللطيران غدا الثلاثاء، 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة واحدة من جدة إلي برج العرب ورحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى القاهرة.
 
وأضافت الشركة في بيان لها أن الحجاج العائدون علي هذه الرحلات يبلغ عددهم 2060 حاجًا من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية وقرعة القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وقنا وأسوان وسوهاج وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.
 
 

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