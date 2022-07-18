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علمية كورونا: نوفر أقساما لعزل الحالات والعالم ابتعد عن تخصيص مستشفيات بأكملها

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:53 م
علمية كورونا: نوفر أقساما لعزل الحالات والعالم ابتعد عن تخصيص مستشفيات بأكملها الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: لا نحتاج لتخصيص مستشفيات بالكامل للعزل لعلاج مصابى كورونا، وتابع : العالم ابتعد تماماً الآن عن فكرة تخصيص مستشفى بالكامل للعزل.

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لـ"أليوم السابع": حاليا يتم تخصيص أقسام لعزل حالات كورونا داخل المستشفيات فقط ولا يمكن مخالطة الأصحاء للمرضى مشيرا إلى تخصيص ممرات آمنة للأصحاء بعيد عن العزل .

وأضاف الدكتور حسام حسنى يتم توفر البرتوكول العلاجى للمرضى بالمجان سواء كانوا مصريين أو أجانب فنحن فى جائحة وتتطلب علاج كل من هو على أرض مصر واستكمل : جميع الامكانات واللوجستيات الخاصة بتوفير علاج مصابى كورونا متوفرة بالمستشفيات .

 


الصحة

كورونا

المستشفيات

مستشفيات العزل

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