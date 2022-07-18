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طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:08 م
طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية،  معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5 متر. 
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 
 
 

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