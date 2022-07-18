اليوم السابع
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ضبط 5300 كيلو ملح سياحات محظور استخدامه بكفر الشيخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:32 م
ضبط 5300 كيلو ملح سياحات محظور استخدامه بكفر الشيخ ملح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن حملة مديرية التموين بإشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ،  وعبد الفتاح حسام، مدير إدارة تموين مطوبس، تمكنت من ضبط 53 شيكارة زنة الواحدة  100 كجم بإجمالى 5300 كجم عبارة عن ملح سياحات محظور استخدامه ومجهول المصدر.
 
وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه تحرر المحضر 8153 لسنة 2022 جنح مطوبس، ضد "م ع أ" وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ملح سياحات



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