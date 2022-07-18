ضبط 22 محلا تجاريا بدون ترخيص خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.



وفى هذا السياق شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحكومة بديوان محافظة البحيرة، حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.



أسفرت الحملات عن تحرير 22 إنذار ضد محلات تجارية تدار بدون ترخيص عبارة عن "بيع ملابس- مشويات- أسماك - أدوات كهربائية - مخابز - مطاعم - سوبر ماركت ".



كما تم رفع 56 طن قمامة بنطاق حي الزهور وحي الإرشاد - حي العطف - كفر امليط - شارع البحر - الثورة - الدلتا بالمنشية الجديدة.



وأسفرت الحملات ايضا عن رفع 143 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، وتحرير 7 محاضر إشغال متنوعة بنطاق المدينة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.



