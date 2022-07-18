اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 03:24 م
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ضبط مخالفات عدم الالتزام بتوريد قمح بقيمة 77880 جنيها بحملة تموينية في الدقهلية

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:04 م
ضبط مخالفات عدم الالتزام بتوريد قمح بقيمة 77880 جنيها بحملة تموينية في الدقهلية جانب من الحملة
الدقهليه شريف الديب

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تمكنت حملة تموينية بناحية مركز اجا بمحافظة الدقهلية من ضبط عدد من المخالفات التموينية لعدم توريد القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على المخابز، وبالتنسيق مع العقيد هانى أبو ليلة مدير مباحث تموين الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والأنشطة التموينية لضبط المخالفين، وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا، ضمت الحملات مديحة حمدى المنسى، ومصطفى عوض، واسلام صبرى، مفتشى الإدارة بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وأسفرت عن ضبط وتحرير 6 محاضر لعدم الالتزام بتوريد قمح بقيمة إجمالية 77880 جنيها.

كما تم ضبط مخبز ع.ع.ا بقرية شنفاس لتصرفه فى عدد 8 شكاير دقيق بلدى مدعم.

وضبط مخبز أ.م.ع بقرية ميت دمسيس لتجميعه عدد 4 شكاير دقيق بلدى مدعم.

ومخبز ر.ال.ال بقرية ميت أبوالحسين ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 7 جرام.

ومخبز س.م.م بقرية ميت دمسيس ومخبز ر.و.ا بمدينة اجا وذلك للامتناع عن البيع.

كما تم ضبط محل بقالة بمدينة أجا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وضبط 4 محلات متنوعة الأنشطة بقرية شنفاس ومدينة اجا لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين؛ وجار عرض المحاضر على النيابة العامة، وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات التموينية سوف تستمر لمواجهة المخالفين.

 

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