ضبط حضَّانات غير مرخصة بمركز أهناسيا غرب بنى سويف

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة و الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، أن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم شنت حملة أسفرت عن ضبط مركزين للحضانات والأطفال المبتسرين بمركز أهناسيا وذلك لإدارتهما بدون ترخيص، وتبين من وجود بالمركز الأول عدد ثلاث حالات والمركز الآخر عدد سبع حالات، وتبين من المرور عدم وجود أطباء مشرفين على تلك الحالات، ما يعرض هؤلاء الطفال للخطر، وتم عمل محضر بتلك الواقعة وتم توفير أطباء للإشراف على الأطفال وجارى التنسيق لإخلاء المراكز تمهيدا لغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر.

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.