ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالهيروين والشادو وحيازة أسلحة نارية بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، مسجلين خطر، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة "هيروين وشادو"، وسلاح نارى فرد خرطوش، و3 سلاح أبيض "2 مطواة وسنجة"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء والنارية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط كلا من "م أ م"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "حمو الهجام"، و"س أ س"، 26 سنة، عاطل، وشهرته "بكوزة"، و"م ا م"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "شحته"، و"ع ا ل"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "بيومي"، لديهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم بعدة قضايا، وبحوزتهم 1 كيلو من مخدر الهيروين، و1.5 كيلو من مخدر الشادو، وسلاح نارى فرد خرطوش، وعددا من الطلقات من ذات العيار، و3 سلاح أبيض "مطواة وسنجة"، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.