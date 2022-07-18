ضبط أطنان أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1402) قضية تموينية متنوعة، من بينها 2 قضية حجب، بإجمالى مضبوطات بلغت (1,600 طن "دقيق فاخر، أرز أبيض"- 2657 عبوة سجائر)، و(406) قضايا بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 20 طن أسمنت - 23,370 طن "دقيق أبيض– زيت – مكرونة – أسمدة- لحوم" – 500 لتر مواد بترولية– 1289 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 612 قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم "تصرف -تجميع"- 151 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 114 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 53 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 30 قضية توقف عن الإنتاج – 245 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (44,650 طن دقيق بلدى مدعم)، و13 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (152700 لتر مواد بترولية- 220 إسطوانة بوتاجاز)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (87,220 طن – 153200 لتر مواد بترولية – 220 إسطوانة بوتاجاز – 3946 عبوة "سجائر").

ونجحت شرطة التموين في ضبط (10 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط (147700 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين 80 -92 ") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم المقرر، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (3,5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط (5 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وضبط(30 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (55) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20854) عبوة سجائر مختلفة الأنواع، 75 قطعة "سيجار" منهم عدد (1 قضية حجب بإجمالى 2657 عبوة) بينها ضبط (2657 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بدون مستندات تم تخزينها بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السجائر) بمحافظة الجيزة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (13,250 طن أقماح محلية) بينها ضبط (9,25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بدون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة مطروح، وضبط (4 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط 18 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (95,400) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت (293 قطعة "42 قطعة صوتية – 112 قطعة ضوئية – 139 ملصق").