اليوم السابع
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صورة اليوم.. شرطى يسقى جنديا من حرس قصر باكنجهام فى أحر يوم ببريطانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:34 م
صورة اليوم.. شرطى يسقى جنديا من حرس قصر باكنجهام فى أحر يوم ببريطانيا الحرس الملكي البريطاني
كتب عبد الوهاب الجندى

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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر مدى ارتفاع درجة الحرارة فى بريطانيا، وخاصة على الحرس الملكى لقصر باكنجهام، حيث أظهرت الصورة رجل من قوات الشرطة يقوم بإسقاء جندى من حرس القصر، الذى لا يستطيع التحرك بسبب المهام العسكرية المفروضة عليه.

ومن جانبه قال متحدث باسم الجيش البريطانى، إن "مراسم تغيير الحراسة فى قصر باكنجهام، اليوم الاثنين، اختُصرت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيتم اتخاذ تدابير بما فى ذلك واجبات مرنة ومياه إضافية لبقية الأسبوع لضمان أن الحراس يمكنهم أداء واجباتهم بأمان.".

قد يكون اليوم الإثنين أحر يوم على الإطلاق فى المملكة المتحدة، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانى تحذيرا من الحرارة باللون الأحمر عبر أجزاء كبيرة من إنجلترا، تمتد من يورك ومانشستر إلى لندن والجنوب الشرقى من البلاد.

وتخضع إنجلترا وأجزاء من ويلز إلى تحذير من الحرارة الشديدة باللون الكهرمانى، بينما تستعد بريطانيا لدرجات حرارة قياسية.

 
صورة الحرس الملكي
صورة الحرس الملكي

 


حرس قصر باكنجهام

بريطانيا

درجة الحرارة في بريطانيا

الحرس الملكي



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