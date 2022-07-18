صحيفة بيلد: مصر الدولة الوحيدة بشرق المتوسط تمتلك محطات مثالية للغاز المسال

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن مصر الدولة الوحيدة في شرق البحر المتوسط التي بها المحطات المثالية للغاز المسال، مؤكدة أن القاهرة بإمكانها أن تحل محل ما يصل إلى 10 % من أحجام الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الصحيفة الألمانية الشهيرة، على موقعها الإلكتروني موضوع كبير تحت عنوان: "هل يشتري شولتس الغاز المسال من مصر اليوم؟".

وذكرت الصحيفة أن مصر أحد أهم منتجي الغاز الطبيعي المسال، الذي أصبحت أوروبا أمس الحاجة إليه، موضحة أن القاهرة لها دور مهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها.

هذا وقد أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة.. وقال: إن "مصر تلعب دورا محوريا في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة، كما تلعب دورا كبيرا في ليبيا لبث الاستقرار هناك على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة".

ونوه شولتس - فى كلمته في مستهل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية فى برلين اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي اتفق على مسار واضح وهو إنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.. مؤكدا ضرورة السعى حثيثا من أجل تنفيذ ما تمخضت عنه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي.

وأضاف شولتس: إن العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تمتد لسبعين عاما، وهي علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، منوها إلى أن التعاون بين البلدين خلال هذه الفترة كان كبيرة، ضاربا المثل بالمدرسة الألمانية في مصر، والعديد من المنح الدراسية الممنوحة للطلاب المصريين الذين يدرسون في الجامعات الألمانية، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر وهذا مؤشر قوي على ثقة الاقتصاد الألماني بالاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية تطوير المزيد من المشروعات المشتركة في هذه المجالات، ولاسيما أن دولة كبيرة مثل ألمانيا تمثل الطاقة والصناعة أهمية كبيرة لها.

وأكد أهمية بدء حوار مجتمعي من أجل المناخ لتحسين الأوضاع وتثبيتها وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا وأن يكون هذا التعاون قائم على تفاهم مشترك في هذا المجال.

ولفت شولتس إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تناولت مسألة الأزمة الأوكرانية والتحديات في هذا الصدد، وقال: إن كثيرا من الدول التي تقع على بعد من منطقة الصراع المتأجج قد نالها تأثير بالغ مما يحدث في الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: أن "روسيا قامت خلال حربها على أوكرانيا بتكبيد المجتمع الدولي خسائر فادحة، وعلينا أن نتخذ قرارا جماعيا ضد هذا الإجراء".