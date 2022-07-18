اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 11:03 م
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صحة سوهاج تسلم 604 أطباء بشرى دفعة 2021 العمل بالمستشفيات المختلفة

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:24 م
صحة سوهاج تسلم 604 أطباء بشرى دفعة 2021 العمل بالمستشفيات المختلفة تسليم الأطباء
سوهاج محمود مقبول

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 أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن البدء فى تسليم دفعة 2021 من أطباء الطب البشرى بمحافظه سوهاج حيث توافد الأطباء الجدد اليوم على ديوان عام مديرية الشئون الصحية لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف النجار أن إجمال عدد أطباء الدفعة 604 أطباء جديد سيتم الحاقهم بالمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج كإضافة قويه للقطاع الصحى وكذلك لخدمة المرضى وأنه تم تيسير وتذليل كل العقبات أمام الأطباء الجدد منذ اللحظة الأولى من حضورهم لديوان المديرية وتم تكليف فريق العلاقات العامة فى مساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم ومراجعة مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة أثناء عملية التسليم.

وفى السياق قدم وكيل وزارة الصحة الشكر إلى قسم التعيينات بإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة على مجهوداتهم و تعاونهم منذ اليوم الأول من تسليم الأطباء الجدد متمنياً التوفيق و النجاح للجميع و تقديم خدمة طبية تليق بأهلينا من المرضي.

 


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