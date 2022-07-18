شرطة إنديانا: مُطلق النار في المركز التجاري أمس يبلغ 20 عاما وله سجل جنائي

كتب أحمد عرفة

أعلنت شرطة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مُطلق النار في المركز التجاري أمس، يبلغ 20 عاما وله سجل جنائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت شرطة إنديانا، أن المتهم استخدم بندقيتين ومسدسا و100 طلقة. وفى وقت سابق لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، بعد إطلاق نار جماعي في جرين وود بارك مول بولاية إنديانا الأمريكية، وفقًا للسلطات المحلية، وأُبلغ عن إصابة ثلاثة آخرين ولا يزال المسعفون يطهرون المنطقة.

ووفق الصحف الأمريكية فإن أحد القتلى هو المشتبه في إطلاق النار عليه، وفقًا لما ذكره عمدة غرينوود مارك مايرز ، الذي شارك في بيان صحفي بأن المسلح قد أطلق عليه الرصاص "من قبل شخص مسلح".

وقال مايرز: "تضرب هذه المأساة صميم مجتمعنا، يرجى تقديم صلاتك للضحايا ."

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.