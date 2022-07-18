سوريا وباراجواي تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي

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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد ورئيس مجلس الشيوخ في باراجواي أوسكار فرنانديز ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء المقداد مع فرنانديز، الذي يزور سوريا حاليا.



وقال المقداد "إن العلاقات بين البلدين تتعزز باستمرار، وأن شعبي البلدين يلتزمان بمبادئ مشتركة في السيادة واستقلالية القرار السياسي"، مستعرضا تطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الجالية السورية في باراجواي لتعزيز العلاقات بين البلدين.



ومن جهته، أشار فرنانديز إلى دور المغتربين السوريين والمواطنين من الأصول السورية بتعزيز العلاقات بين البلدين، منوها بأن الروابط بين شعبي سوريا وباراجواي تتيح المجال أمام تطوير تلك العلاقات.