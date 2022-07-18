اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الاثنين 18-7-2022

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:41 م
سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الاثنين 18-7-2022 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 18-7-2022، مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 58.95 جنيه للشراء، و61.45 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.47 جنيه للشراء، و61.51 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.18 جنيه للشراء، و61.46 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

61.18 جنيه للشراء.
 
61.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

58.95 جنيه للشراء.
 
61.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

59.05 جنيه للشراء.
 
61.45 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

59.51 جنيه للشراء.
 
61.53 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

57.47 جنيه للشراء.
 
61.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

59.87 جنيه للشراء.
 
61.44 جنيه للبيع.

اسعار الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار

الدينار اليوم

اسعار الدينار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة