زى النهارده.. الحكم بالمشدد على أحد شركاء حازم أبو إسماعيل فى "حصار المحكمة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "إسلام أحمد عبد السلام"، فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته، فى اتهامه بقضية حصار محكمة مدينة نصر، والمتهم فيها حازم صلاح أبو إسماعيل وآخرين، واستعمال القوة والعنف مع أعضاء النيابة العامة.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة محمد الجمل.

يذكر أن المتهم و11 آخرين حصلوا على حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، بينما حصل حازم أبو إسماعيل و5 آخرين على حكم بالسجن 5 سنوات حضوريا.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.