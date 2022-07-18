اليوم السابع
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رئيس مدينة ملوى: تحرير 58 محضر مخالفة فى حملة مكبرة على الشوارع والطرق

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:58 م
رئيس مدينة ملوى: تحرير 58 محضر مخالفة فى حملة مكبرة على الشوارع والطرق جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، عددا من شوارع المدينة ، للوقوف على الحالة العامة للشوارع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات بشارع الجلاء والمجيدى.
 
وأكد رئيس المدينة بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى ، لضبط الحركة المرورية لتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات، والتصدي للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر تنوعت مابين، 22 ازالة إدارية، 11 محضر اشغال طريق، 8 محضر بائع متجول، 9 محضر ادارة منشأة بدون ترخيص، 8 محضر نظافة، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .
 
وأكد "السايس" أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

 


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