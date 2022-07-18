رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين"

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات لشهر يوليو 2022 "أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات لمناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة ومتابعة العمل بكليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

فى مستهل اللقاء تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصرى ولجميع أبناء الجامعة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، متمنيا كل الخير والازدهار والتقدم للدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة، ويحفظ الله مصر سالمة آمنة أبد الدهر.

ووجه مبارك التهنئة للدكتور حاتم محمد سيد أحمد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات، وللدكتور عربي السيد كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق ونائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للشئون الأكاديمية بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوليه القيام بعمل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، متمنيا لهما التوفيق في تحمل المسئولية وتأدية مهام عملهم.

كما وجه مبارك التهنئة لكلية الاقتصاد المنزلي وعميدها الدكتور شريف صبرى بمناسبة حصولها علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مما يعد انجازا جديدا نحو سعى الجامعة لاعتماد جميع الكليات والبرامج مشيرا إلى موعد فتح التقدم لشغل وظيفة رئيس جامعة المنوفية والأوراق المطلوبة للترشح، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين والتأكيد علي الكليات بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج.