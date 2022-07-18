رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر يوليو

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر يوليو 2022 "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.



قام المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد بعرض جدول الأعمال حيث وردت الموازنة الاستثمارية للجامعة في خطة العام المالي 2022 / 2023 متضمنة 19مشروعا (15مشروع استكمال، و 4 مشروعات جديدة)



وتم مخاطبة جميع الكليات ووحدات الجامعة لموافاة الإدارة

العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمواصفات الفنية والمقايسات التقديرية مرتبة وفقا للأولويات الثلاثة الأولى قبل بداية أغسطس القادم.



وجاري استلام الختامي من جميع كليات ووحدات الجامعة عن خطة العام المالي 2021 / 2022 وتجميعها حتي يتم تسليمها لوزارة المالية.

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تضم اللجنة فى عضويتها المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، المحاسب على عمر النوه مدير عام المشتريات، المحاسبة سحر النجار مدير عام الشئون المالية.











