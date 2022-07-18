اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ أحمد زايد لانتخابه مديرًا جديدًا لمكتبة الإسكندرية

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:10 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ أحمد زايد لانتخابه مديرًا جديدًا لمكتبة الإسكندرية الدكتور القس أندرية زكى
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، لانتخابه مديرًا جديدًا لمكتبة الإسكندرية، خلفًا للدكتور مصطفى الفقي، وذلك خلال برقية تهنئة جاء نصها:

 

بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية بالثقة الغالية بانتخاب سيادتكم مديرًا جديدًا لمكتبة الإسكندرية العريقة، وهو ما يعكس قيمة سيادتكم العلمية وقدراتكم على تحقيق التميز لمكتبة الإسكندرية، واجهة بلادنا الحضارية والثقافية، متمنين لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم.

 

كما وجه رئيس الإنجيلية الشكر للدكتور مصطفى الفقي على دوره الوطني في تحقيق مكانة رفيعة لمكتبة الإسكندرية، ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في الارتقاء بمكانة مصر أمام العالم.

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

مكتبه الاسكندريه

مدير مكتبه الاسكندريه



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