رئيس الجامعة يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا.. صور

أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولة تفقدية للموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، لمتابعة نسبة إنجاز أعمال منشآت الجامعة والتى تضم مبنى الإدارة، مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى المعامل.

أكد مبارك أن جامعة المنوفية الأهلية ستكون صرحا علميا متميزا ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة في مصر وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، وتأكيدا على أهمية دور الجامعات الأهلية والتوجه إلى تعليم ليس هادف للربح وإعطاء فرصة لمن لديه القدرة ليتحمل تكلفة التعليم بشكل مقبول من خلال الجامعات الأهلية، موجها بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة والموقع العام لاتخاذ قرار موعد بدء الدراسة بالجامعة الأهلية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.

رئيس الجامعة يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية (1)



رئيس الجامعة يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية (4)



رئيس الجامعة يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية (6)



رئيس الجامعة يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية (7)



رئيس الجامعة يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية (8)