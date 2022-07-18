رئيس أوكرانيا يقيل رئيس الاستخبارات ويعزل المدعية العامة من منصبها

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قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إقالة رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية إيفان باكانوف وعزل المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا من منصبها.

وبحسب المراسيم الرئاسية التي نشرها مكتب الرئاسة -ونقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- فإن قائد جهاز الاستخبارات تمت إقالته وفقا للمادة 47 من قانون النظام التأديبي للقوات المسلحة في أوكرانيا.

وتنص المادة 47 على أنه من بين أسباب عزل الجندي من واجباته "الإخفاق في الأداء (الأداء غير السليم) لواجبات الخدمة، الذي يؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو عواقب وخيمة أخرى، أو يخلق تهديدا له مثل هذه العواقب".

وأعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية في مرسوم آخر تم نشره، اليوم الأحد، أن زيلينسكي قرر تعيين أوليكسي سيمونينكو في منصب القائم بأعمال المدعي العام الأوكراني.