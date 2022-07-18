دفن جثة شاب لقى مصرعه بعدما أصيب بصعق كهربائى فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعدما أصيب بصعق كهربائي خلال عمله في مصنع بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب داخل مصنع في إحدى قرى البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الشاب أصيب بصعق كهربائي، خلال عمله بالمصنع، مما أسفر عن مصرعه، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.