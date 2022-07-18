اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 02:49 م
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حملة توعية بغرفة الجيزة التجارية للتحذير من مخاطر الموجة السادسة للكورونا

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:48 م
حملة توعية بغرفة الجيزة التجارية للتحذير من مخاطر الموجة السادسة للكورونا محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة
كتب - إسلام سعيد

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أعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن تشديد الغرفة علي الاجراءات الاحترازية في مقرات الغرفة والالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء التردد على مكاتب الغرفة وتوفير كافة المطهرات  والكمامات الطبية  داخل المقر الرئيسى للغرفة وفروعها.
 
وأشار إمبابى في بيان له اليوم إلى أن تلك الاجراءات تأتى تزامنا مع المؤشرات العالمية التى تشير إلى بدء انتشار الموجة السادسة من فيروس كورونا والمتوقع معها ازدياد فى نسبة حالات الإصابة مما اضطر معه إلى التشديد علي الاجراءات الاحترازية.
 
وأوضح رئيس تجارية الجيزة، أن الغرفة بدأت فى حملة توعية لأعضائها سواء المترددين على الغرفة بمقرها الرئيسى أو فى فروعها .

الغرفة التجارية

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