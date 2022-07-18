حصر الإشغالات بشوارع القنطرة غرب فى الإسماعيلية.. صور

شكل اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة شكل لجنة فنية برئاسته وعضوية اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية والمشرف على إدارة المتابعة، وعضوية نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من المتخصصين من محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة الاسماعيلية وإدارة المتابعة بالمحافظة، ووحدة الرصد بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك لمراجعة حصر كافة الإشغالات الموجودة بشوارع مدينة القنطرة غرب ومطابقتها مع الحصر الذى أعده مركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بالتزامن مع حريق القنطرة غرب الذى شهدته منطقة سوق القنطرة التجارى.

ياتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لحصر الباكيات المخالفة بالسوق التجارى بالقنطرة غرب ووفقاً لتعليمات المهندس أحمد عصام نائب المحافظ.

وأعلن اللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والمشرف على إدارة المتابعة، أنه تم تقسيم اللجنة إلى أربع فرق موزعة على السوق بدأ من شارع التحرير وشارع السنترال وشارع السويس وترقيم البكيات وبناء على تقرير اللجنة الفنية لحصر الباكيات سيتم عمل خطط سريعة لمنع تكرار حادث الحريق السابق، على أن يتولى رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، تسهيل عمل اللجنة.